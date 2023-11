Projection-débat « Les fourmis et la sauterelle » MJC Oudiné Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du festival AlimenTerre, évènement international sur l’alimentation durable et solidaire organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, l’association AMAP Consom’solidaire organise la projection-débat du film « The ants and the grasshopper » (« Les fourmis et la sauterelle »), précédé du film de la MJC Oudiné, « Oudiné passe au vert ».

Anita Chitaya est une agricultrice du Malawi. Elle tente de rendre son village plus résilient et respectueux de l’environnement, d’y éradiquer la faim et d’y faire advenir l’égalité femme-homme. Néanmoins lorsque les effets du changement climatique montrent des signes indiscutables de dommages irréversibles à sa terre et à sa communauté, Anita se rend aux Etats-Unis pour rencontrer des agriculteurs, des militants, des climatosceptiques et des législateurs afin de les persuader de sauver sa maison en commençant par sauver la planète. La projection est précédé dans court-métrage réalisé par les jeunes de la MJC Oudiné partis planter des arbres au Sénégal.

MJC Oudiné 5, rue Eugène Oudiné 75013 Paris

Contact : https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre http://consomsolidaire.org/

Consom’solidaire