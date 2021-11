Projection – Débat : “LES EAUX NOIRES” de Stéphanie Reigner Musée d’Aquitaine, 7 novembre 2021, Bordeaux.

Musée d’Aquitaine, le dimanche 7 novembre à 15:30

Dans le cadre de la programmation 2021 et du cycle “Migrations en images”, l’**Institut des Afriques, le Musée d’Aquitaine, le RAHMI et l’EUNIC Bordeaux** vous invitent à la projection **LES EAUX NOIRES de Stéphanie Reigner, suivie d’un débat** avec la réalisatrice et Katia Kukawka, directrice adjointe du Musée d’Aquitaine. ### Synopsis : Un village comme une île au milieu d’un immense marais en zone tropicale. Une plaine de savane inondée, traversée par des troupeaux de zébus broutant dans l’eau des tapis d’herbes flottantes. Des eaux noires poissonneuses abritant des animaux étranges. Chaque jour, Cornélia prend sa pirogue pour cueillir dans ses filets atipas, yayas, et coulons tandis qu’au loin les gauchos rassemblent les bœufs. Antonia se souvient du temps où elle aussi conduisait sa pirogue à toute bringue sur les eaux noires du marais. À présent sa pirogue est cassée et ses os trop usés pour pouvoir la porter. Elle partage ses joies et ses peines avec les esprits qui l’entourent en chantant le Kasékò, cette « musique-danse » inventée par les esclaves de Guyane et transmise de génération en génération jusqu’à nos jours. À sa voix se mêlent celles d’Hélène, Berty et Rodor. Doucement nous rencontrons les habitants des lieux : humains, animaux et esprits. **Partenaires** : Musée d’Aquitaine, RAHMI, EUNIC Bordeaux et Institut des Afriques

