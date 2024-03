Projection / Débat « LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE A PROTEGER » Rue Danton Gueugnon, vendredi 5 avril 2024.

Projection / Débat « LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE A PROTEGER » Rue Danton Gueugnon Saône-et-Loire

Projection du documentaire :

Les Arbres Remarquables un patrimoine à protéger

Suivie d’un échange/débat avec M. Georges FETERMAN, président de l’association A.R.B.R.E.S.

Entrée Gratuite

A la découverte d’un patrimoine historique et vivant les arbres remarquables de notre pays.

Ce documentaire offre au spectateur un surprenant tour de France des arbres remarquables :

Majestueux, millénaires, insolites, liés à une légende ou tout simplement beaux !

La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et campagne, villes et montagnes.

Certains d’entre eux vous paraîtront peut-être un peu jeunes , ne dépassant pas les 300 ans.

Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en Europe !

Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls, Zamana, et tant d’autres seront eux aussi au rendez-vous.

Leurs troncs creux vous attendent sereinement car pour eux, le temps n’a pas la même dimension…

Venez découvrir l’univers de ces arbres et échanger avec M. Georges FETERMAN à l’issue du film.

Présentation de Georges FETERMAN :

Professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre (en collège et à l’Université), il est également président de l’association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) qui a pour vocation de faire connaitre les arbres remarquables et d’œuvrer à ce qu’ils soient préservés.

M. Feterman a traversé notre pays pour écrire plusieurs dizaines d’ouvrages sur les arbres et les paysages de France, et notamment sur le sujet des arbres remarquables.

Renseignements et réservations Communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-84-47 et /ou culture@cceals.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05

Rue Danton Cinéma Le Danton

Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté amottin@cceals.fr

L’événement Projection / Débat « LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE A PROTEGER » Gueugnon a été mis à jour le 2024-03-25 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne