Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Le Sous-sol de nos démons Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Le Sous-sol de nos démons Museum national d’Histoire Naturelle, 1 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 1 novembre 2021

de 11h à 12h45

gratuit

Pariscience présentera le documentaire réalisé par Fanny Fontan, “Le Sous-sol de nos démons” ! Chaque jour, Magali et Mathieu, psychologue et psychiatre, organisent des groupes de paroles et écoutent les récits de pédophiles et de pédocriminels. Ce documentaire suit l’équipe soignante de l’hôpital Lapeyronie de Montpellier, à la recherche de solutions pour empêcher les actes de violences sexuelles sur mineurs. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Cinéma

Date complète :

2021-11-01T11:00:00+01:00_2021-11-01T12:45:00+01:00

© France Télévisions – Comic Strip Production

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Museum national d'Histoire Naturelle Adresse 57 rue Cuvier Ville Paris lieuville Museum national d'Histoire Naturelle Paris