Projection-débat Le remembrement Salle Cap Caval Penmarch, dimanche 24 mars 2024.

Projection-débat Le remembrement Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Dès les années 1950, une politique de remembrement consistait à regrouper les parcelles agricoles d’une même exploitation. Ce mouvement national a transformé les paysages. Le bocage breton, qui abritait des fermes avec des petites parcelles dispersées, fut particulièrement concerné. Les enjeux étaient importants pression foncière, dépossession, inégalités sociales, méfiance, etc. Ils ont entraîné de nombreux conflits entre les agriculteurs.

Le diaporama sonore de Nicole et Félix Le Garrec retrace cette période. Le Musée de Bretagne en a fait l’acquisition en 1976, il l’a diffusé pendant des années dans sa salle contemporaine. Le diaporama, qui regroupe 110 photos et bandes sonores, a été restauré en 2023 sous l’impulsion de l’association Les Amis de Nicole et Félix Le Garrec. Il s’agit d’un montage photo et de témoignages sonore qui illustrent la lutte de l’année 1974 à Trébrivan dans les Côtes-d’Armor, et à Plonévez-du-Faou dans le Finistère. Félix et Nicole Le Garrec ont recueilli les témoignages de ceux et celles qui se sont mobilisés contre le remembrement.

“C’est Loeiz Ropars, en lanceur d’alerte, qui attire notre attention au début des années 70 sur le remembrement en Centre-Bretagne” explique Nicole Le Garrec. “Sur place, on trouve une grosse poignée d’opposants esseulés qui se bat contre ce que les techniciens agricoles présentent comme le progrès avec un grand P”. Elle poursuit “C’était David contre Goliath, mais les paysans qui s’insurgeaient étaient déterminés il s’agissait tout de même de leurs terres”. “Les techniciens de la DDA (Direction départementale de l’agriculture) disaient “Laissez-nous déplacer vos talus. C’était l’incompréhension chez les petits exploitants”, se remémore Nicole Le Garrec.

Nicole et Félix Le Garrec sont originaires du Haut Pays Bigouden. Ils sont notamment connus pour le documentaire “Plogoff, des pierres contre des fusils”, réalisé en 1980. Les habitants s’étaient mobilisés contre le projet de centrale nucléaire. En 2019, le documentaire a été projeté au 72ème festival de Cannes, une consécration.

En première partie l’étape du remembrement dans le Pays Bigouden, réalisé par Armand Chartier en 1964. Années 1960 dans cette région où l’agriculture est encore traditionnelle, la modernisation ne peut se faire qu’après une re-parcellisation raisonnée des terres. L’illustration des travaux d’aménagement en cours, leur explication par des ingénieurs du Ministère de l’Agriculture et les témoignages d’agriculteurs permettent de mieux comprendre l’intérêt de la politique de restructuration menée (texte Ministère de l’Agriculture).

En présence de Nicole et Félix Le Garrec .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

L’événement Projection-débat Le remembrement Penmarch a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud