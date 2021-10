Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // Le Dormeur éveillé Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Pariscience présentera le documentaire inédit, réalisé par Boris Van der Avoort : “Le Dormeur éveillé” ! Boris Van der Avoort est cinéaste. Il est aussi insomniaque. Ses longues heures d’éveil vont lui donner l’occasion de mener l’enquête sur ses troubles du sommeil. Débute alors un voyage entre rêves et réalité, où il interroge ses états de conscience, le monde et la nature qui l’entourent. Après la projection, Pariscience vous donne rendez-vous avec l’Institut du Cerveau et des scientifiques, pour échanger autour des maladies liées au sommeil, dans le cadre d’un Open Brain Bar, le mardi 2 novembre à 19h00, au Maif Social Club (Paris, 3e arr.). En partenariat avec l’Institut du Cerveau.

Avec le soutien du Centre Wallonie-Bruxelles. Le film sera également projeté en ligne le dimanche 31 octobre à 20h30. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

