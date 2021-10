Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // Le Chaînon manquant Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 1 novembre 2021

Pariscience présentera le documentaire de Clémence Rabeau et Nadège Demanée, "Le Chainon manquant" ! Découvrir la science en famille Sur Terre, toutes les espèces animales et végétales sont étroitement liées. Mais chaque année, des dizaines d'espèces disparaissent à cause des activités humaines, ce qui provoque des catastrophes dans la chaîne du vivant, y compris pour l'espèce humaine. Que se passe-t-il lorsqu'un maillon de la chaîne disparaît ? Et à quoi pourrait ressembler le monde de demain si nous ne protégeons pas mieux la biodiversité ? À travers un discours franc et des exemples précis (lycaons, serpents, pollinisation…), différent·e·s expert·e·s nous expliquent les interconnexions entre les différentes espèces et le rôle de chacune dans l'équilibre de différents écosystèmes de la planète. En partenariat avec l'Office français de la biodiversité.

