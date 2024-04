Projection-débat « Le bel opportuniste » Maison du Parc National des Pyrénées Gavarnie-Gèdre, mardi 16 avril 2024.

Film réalisé par Anne et Erik Lapied Projection gratuite suivie d’un temps d’échange avec un garde du Parc national. Durée de la projection 30 minutes.

« Il est un animal aux sens hyper aiguisés, qui chasse aussi bien de jour que de nuit, capable de vivre dans les habitats les plus variés. Il se déjoue aussi bien des hommes que de l’altitude, du froid et de la pente. Son opportunisme et sa grande faculté d’adaptation lui ont permis de prospérer au point de devenir le carnivore le plus répandu de la planète. Il vit aussi dans nos montagnes. Quittons le sentier des hommes et de leurs préjugés pour suivre cette coulée discrète sur la trace du renard. Elle nous conduit à une tanière d’altitude au cœur des Alpes. Quatre renardeaux sont nés. Survivront-ils tous aux pièges de la vie en altitude ? » EUR.

Début : 2024-04-16 18:00:00

fin : 2024-04-16

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

