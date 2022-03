Projection-débat : La Sociale Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Projection-débat : La Sociale Vassieux-en-Vercors, 27 mai 2022, Vassieux-en-Vercors. Projection-débat : La Sociale Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors

2022-05-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-27 Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau

Vassieux-en-Vercors Drôme Vassieux-en-Vercors A l’occasion de la Journée Nationale de la Résistance, le Mémorial diffuse le documentaire La Sociale de Gilles Perret.

Durée : 1h24, suivi par un moment d’échange avec l’historien info@memorial-vercors.fr +33 4 75 48 26 00 http://www.memorial-vercors.fr/ Mémorial de la Résistance – Musée de la préhistoire Col de La Chau Vassieux-en-Vercors

