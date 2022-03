Projection/débat : La noire de… Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, la ligue de l’enseignement vous propose: La noire de… est un film franco-sénégalais écrit et réalisé par Ousmane Sembène, sorti en 1996 qui raconte le parcours dramatique d’une jeune sénégalaise. Collectif Commesur un plateau-asso et l’association trajectoires. Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel Paris 75019 Contact : Date complète :

