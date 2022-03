Projection- débat : la ligne de couleur Maison de l’Etudiant Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Maison de l’Etudiant Metz, le mardi 22 mars à 19:00

La ligne de couleur est un film de Laurence Petit Jouvet, 2014. Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, noir ou asiatique. Des hommes et des femmes, français de culture française, parlent chacun dans une “lettre filmée” de leur expérience singulière, intime et sociale, d’être regardés comme non-blancs et d’avoir à penser à leur “couleur”. La projection du film sera suivi d’un échange.

entrée libre

