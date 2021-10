Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris Projection-débat // La Fabrique de l’ignorance Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // La Fabrique de l’ignorance Institut de physique du globe de paris, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 14h à 16h15

gratuit

Pariscience présentera le film réalisé par Pascal Vasselin et Franck Cuveillier, “La Fabrique de l’ignorance”, en compétition Science Télévision ! Des ravages du tabac au déni du dérèglement climatique, ce documentaire révèle comment la recherche peut être instrumentalisée à des fins mensongères. Que croire lorsque la science est mise à mal ? L’agnotologie, « la science de de l’ignorance », décortique ces phénomènes de désinformation… pour mieux nous éclairer. En partenariat avec ARTE et Université de Paris. Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

7, 10 : Jussieu (181m) 7 : Place Monge (382m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma

Date complète :

2021-10-31T14:00:00+01:00_2021-10-31T16:15:00+01:00

© ARTE France – ZED

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut de physique du globe de paris Adresse 1, rue Jussieu Ville Paris lieuville Institut de physique du globe de paris Paris