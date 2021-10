Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Kromdraaï Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 31 octobre 2021

de 20h30 à 22h45

gratuit

Pariscience présentera le documentaire inédit “Kromdraaï – À la découverte du premier humain”, de Cédric Robion, en compétition Science Télévision ! À Kromdraaï, en Afrique du Sud, le paléoanthropologue José Braga découvre les restes de deux enfants. Il s’agirait des plus vieux ossements recensés à ce jour. Ces vestiges relancent un débat millénaire encore sans réponse : comment l’humanité est-elle apparue ? En partenariat avec france.tv access.

Cette séance est accessible au public sourd et malentendant. Le film sera également projeté en ligne le dimanche 31 octobre à 17h00. Réservations obligatoires sur www.pariscience.fr

