Projection-Débat : »J’ai tué Vincent » et »La certitude du saumon » Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Projection-Débat : »J’ai tué Vincent » et »La certitude du saumon » Gourdon, 3 décembre 2022, Gourdon. Projection-Débat : »J’ai tué Vincent » et »La certitude du saumon »

Bibliothèque Intercommunale Gourdon Lot

2022-12-03 20:45:00 20:45:00 – 2022-12-03 Gourdon

Lot Gourdon UN COURT MÉTRAGE : J’AI TUÉ VINCENT

Primé au Cutting room de New York en 2018 ainsi qu’à Montréal, ayant concou- ru à de nombreux festivals américains. Ce film relate les dernières heures du peintre Vincent Van Gogh. Dans le rôle-titre, Cyril Caumont, acteur et musicien résidant à Gourdon, incarne avec puissance et justesse les dernières heures du peintre. Ce film est basé sur une enquête approfondie de deux historiens américains remettant en question le thèse couramment admise du suicide. UN LONG MÉTRAGE : LA CERTITUDE DU SAUMON

Un road movie, tourné en grande partie aux environs de Gourdon avec une belle participation de seconds rôles locaux. Et dans l’un des rôles principaux Cyril Caumont dans un registre bien différent du Van Gogh, incarnant cette fois ci un ouvrier métallurgiste au chômage confronté à une reconversion improbable et houleuse qui le mènera vers un destin libérateur et rayonnant. Dans cette comédie une actrice crève l’écran pour la subtilité et l’intensité de son interprétation du personnage de Juliette, une jeune femme en révolte éprise de liberté, il s’agit de Mathilde Gérardeaux. partenaire et compagne dans la vie de Cyril Caumont, Mathilde est aussi sur les planches la complice musicienne de Cyril avec « l’oreille sauvage ». Projection suivie d’un débat avec le réalisateur

Au programme deux films, du réalisateur Jean-Luc Blanchet. ©Unifrance

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Bibliothèque Intercommunale Gourdon Lot OT Gourdon Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Projection-Débat : »J’ai tué Vincent » et »La certitude du saumon » Gourdon 2022-12-03 was last modified: by Projection-Débat : »J’ai tué Vincent » et »La certitude du saumon » Gourdon Gourdon 3 décembre 2022 Bibliothèque Intercommunale Gourdon Lot OT Gourdon Gourdon Lot

Gourdon Lot