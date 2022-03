Projection/débat : “Il paraît qu’eux” Centre Paris Anim’ Clavel Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection/débat : “Il paraît qu’eux” Centre Paris Anim’ Clavel, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, la ligue de l’enseignement vous propose: Projections/débat sur le racisme et les discriminations d’après des saynètes filmées extraites de «Il paraît qu’eux», réalisées par Greg Ruggeri de l’association Ya Fouei en 2011. Centre Paris Anim’ Clavel 24bis rue Clavel Paris 75019 Contact : Date complète :

