Projection/débat : “I am not your negro” Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection/débat : “I am not your negro” Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h30 à 22h00

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, la ligue de l’enseignement vous propose: I am not your negro. Sur un rythme effréné et de manière radicale, ce film revisite l’Histoire des luttes sociales et politiques des afro-américains, mais il est aussi bien plus que cela. Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 133-135 boulevard Serurier Paris 75019 Contact : Date complète :

2022-03-24T19:30:00+01:00_2022-03-24T22:00:00+01:00

Ligue de l’enseignement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Adresse 133-135 boulevard Serurier Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection/débat : “I am not your negro” Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier 2022-03-24 was last modified: by Projection/débat : “I am not your negro” Centre Paris Anim’ Solidarité Angèle Mercier Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier 24 mars 2022 Centre Paris Anim' Solidarité Angèle Mercier Paris Paris

Paris Paris