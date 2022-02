Projection-débat – Film Lillian Pompéjac Pompéjac Catégories d’évènement: Gironde

Pompéjac Gironde Pompéjac 21 21 EUR En remplacement de la soirée prévue au mois de février, le ciné-club La Caza vous propose une nouvelle projection-débat.

19h30 : auberge espagnole

21h : projection-débat du film “Lillian ”

Aventure, drame, 2h08

