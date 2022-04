Projection / Débat – Film “d’Escale en Eskal” Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 26 avril 2022, Rennes.

PROJECTION / DÉBAT – Film “d’Escale en Eskal” > Animée par Adrien ALANOU, Architecte Enseignant ENSAB – Diplômé ENSAB 2009 > En présence de Tanguy ALANOU (Réalisateur) & Guillaume APPRIOU (Architecte du projet) BANDE ANNONCE [[https://vimeo.com/374673448](https://vimeo.com/374673448)](https://vimeo.com/374673448) Quand les musiciens Yann et Émilie Tiersen découvrent la mise en vente de L’Escale, l’ancienne discothèque d’Ouessant fermée depuis 15 ans, ils y voient l’occasion de réaliser un rêve : créer des studios d’enregistrement sur leur île d’adoption. Dans ce lieu mythique pour les Ouessantins, le couple tient aussi à y faire un pôle culturel, Eskal. Ce projet n’arrive pas seul dans le paysage insulaire, alors que tourisme et maisons secondaires semblent donner le ton, une nouvelle génération se réapproprie les commerces et s’investit dans la vie associative. d’Escale en Eskal devient ainsi la métaphore d’une île en mutation, à travers le témoignage de ses habitants et la transformation d’un lieu où les décibels résonneront pour longtemps. LE RÉALISATEUR Une licence de technicien vidéo en poche, Tanguy Alanou a travaillé 5 ans à l’Opéra national du Rhin où il était chargé des bandes annonces et des projections. C’est lorsqu’il revient s’établir en Bretagne, en 2008, qu’il quitte l’univers du spectacle vivant pour celui du cinéma et de l’audiovisuel. Son expérience l’amène à travailler d’abord sur des films institutionnels et des clips, puis sur des films documentaires en tant que chef-opérateur. En 2016, quand Yann et Émilie Tiersen lui parlent de leur projet à Ouessant, il y voit l’opportunité de réaliser son premier film, d’Escale en Eskal. LA PRODUCTION Les Films de la pluie a été créée en 2014 par Sylvie Plunian, sa productrice et gérante, avec pour ambition de produire des films documentaires d’auteurs pour la télévision et le cinéma, qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Après cinq ans d’existence la société compte aujourd’hui sept films au catalogue et une dizaine de projets en développement ou en cours de production, coproduits par des chaînes comme France Télévisions (France 3, France Ô, Nouvelle-Calédonie 1ère), Lyon Capitale TV, Les chaînes locales de Bretagne, TV 78. En 2019, L’Esprit des lieux de Stéphane Manchematin et Serge Steyer a reçu une étoile de la Scam. Nofinofy de Michaël Andrianaly a été doublement primé à Cinéma du réel.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

