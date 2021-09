Projection-débat | « Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire » Université de Haute-Alsace,campus Fonderie, 9 octobre 2021, Mulhouse.

Projection-débat | « Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire »

Université de Haute-Alsace, campus Fonderie, le samedi 9 octobre à 14:00

Echanges entre Elise Alloin (artiste et chercheure par l’art) et Teva Meyer (géographe et politologue), modéré par Anne-Gaëlle Le Perchec de la Nef de Sciences. Dans le cadre du Projet de Territoire lié à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, La Nef des sciences propose le documentaire “Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire”. Au carrefour de la Physique (radioactivité), de l’Histoire-Géographie (lecture et analyse d’un territoire), et des Sciences Humaines (accompagner la transition d’un département), cette rencontre permet à la fois de découvrir le monde de la recherche et d’explorer un sujet scientifique à enjeux citoyens au cœur de l’actualité du territoire. Entrée libre Amphithéâtre de l’UHA Fonderie Evénement réalisé dans le cadre de La Fête de la science, coordonné à Mulhouse par La Nef des sciences, en partenariat avec l’Université de Haute-Alsace et la Ville de Mulhouse.

Entrée libre et gratuite

La diffusion du documentaire “Fessenheim, fermeture d’une centrale nucléaire”, sera suivie d’un temps d’échange…

Université de Haute-Alsace,campus Fonderie 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T15:30:00