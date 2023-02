Projection-débat : « En travail », un film de Anne-Sophie Bailly Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: île de France

Projection-débat : « En travail », un film de Anne-Sophie Bailly Bibliothèque Goutte d’Or, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 14h30 à 17h30

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes, la bibliothèque vous propose une projection débat du film En travail, en présence de la réalisatrice Anne-Sophie Bailly. Film d’école témoignant de la pratique quotidienne des jeunes sages-femmes et internes en obstétrique de l’hôpital André Grégoire de Montreuil. Le film est centré sur la réalité de l’hôpital public avec de jeunes soignantes confrontées à des femmes en attente de donner la vie. Leur métier impliquant un investissement psychologique et émotionnel. Projection-débat en présence de la réalisatrice Anne-Sophie Bailly En travail, de Anne-Sophie Bailly, 49 minutes, 2019 Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

La Fémis, Anne-Sophie Bailly

