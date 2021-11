Projection / Débat – “EN ROUTE POUR LE MILLIARD” de Dieudo Hamadi Cinéma Utopia, 12 novembre 2021, Bordeaux.

Cinéma Utopia, le vendredi 12 novembre à 20:30

A l’occasion du Festival International de la Liberté d’Expression et de la Presse (FILEP), la plateforme Médias & Démocratie, le Centre Norbert Zongo et le réseau Segbo organisent une cérémonie de remise du Prix Africain du Journalisme d’Investigation (PAJI) à Ouagadougou. Dans ce cadre, la Région Nouvelle-Aquitaine, Médias & Démocratie, la Chaire diasporas africaines, le cinéma Utopia, l’Institut des Afriques et Cap Sciences s’associent pour organiser deux journées d’échanges et de débats. Ces rencontres placées autour des enjeux du journalisme d’investigation en France et en Afrique se tiendront les 12 et 13 novembre à l’Utopia et à Cap Sciences, respectivement. **Le débat avec le réalisateur aura lieu par visioconférence depuis la République Démocratique du Congo. Modération par Alessandro Jedlowski, anthropologue des médias et coordinateur de la Chaire diasporas africaines (LAM / Sciences Po Bordeaux).** ### Synopsis France / Congo 2020 – 1H29 1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l’indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix. Sélection officielle Cannes 2020 – Festival de Cannes Grand Prix documentaire – Festival international du Film d’Amiens Colombe d’or et Prix du jury œcuménique – DOK Leipzig Mention spéciale – TIFF Toronto **Accès** : Places disponibles au comptoir du cinéma. Billet 7€ ou carnet de l’Utopia.

Cinéma Utopia 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



