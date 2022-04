Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson Université Paris 1 – Centre Sorbonne Catégorie d’évènement: Paris

Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson Université Paris 1 – Centre Sorbonne, 7 avril 2022, . Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson

Université Paris 1 – Centre Sorbonne, le jeudi 7 avril à 19:30

L’AGEP, l’Oekoumène et CINE FAC organisent une séance de CinéDébat du film _Woman at war_ de Benedikt Erlingsson avec Benedikt Erlingsson, Ólafur Egilsson. **Jeudi 7 avril à 19H30** Université Paris I – Centre Sorbonne 14 rue Cujas 75005 Paris **L’histoire :** Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… [Info & réservation](https://www.helloasso.com/associations/l-oekoumene/evenements/cine-debat)

Entrée gratuite, réservation conseillée

Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson avec Benedikt Erlingsson, Ólafur Egilsson, le jeudi 7 avril à 19H30, à l’Université Paris I – Centre Sorbonne. Entrée gratuite. Université Paris 1 – Centre Sorbonne 14 rue Cujas Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T19:30:00 2022-04-07T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Université Paris 1 - Centre Sorbonne Adresse 14 rue Cujas lieuville Université Paris 1 - Centre Sorbonne Departement Paris

Université Paris 1 - Centre Sorbonne Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson Université Paris 1 – Centre Sorbonne 2022-04-07 was last modified: by Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson Université Paris 1 – Centre Sorbonne Université Paris 1 - Centre Sorbonne 7 avril 2022 Université Paris 1 - Centre Sorbonne

Paris