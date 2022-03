Projection-Débat du film Woman at war, de Benedikt Erlingsson Résidence universitaire du CROUS Delaitre Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’AGEP, l’Oekoumène et CINE FAC organisent une séance de CinéDébat du film _Woman at war_ de Benedikt Erlingsson avec Benedikt Erlingsson, Ólafur Egilsson. **Jeudi 10 mars à 19H00** A la résidence universitaire du CROUS Delaitre 9 rue Delaitre 75020 Paris Métro Ménilmontant [Info et réservation](https://www.helloasso.com/associations/l-oekoumene/evenements/cine-debat)

Entrée gratuite, réservation conseillée, pass vaccinal obligatoire.

