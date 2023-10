Projection-débat du film « Voyage en occident » de Jill Coulon à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle de projections de documentaires

Quartiers lointains, seront présentés à la bibliothèque Andrée Chedid cinq films explorant les thèmes du déplacement, de l’exil, de l’ailleurs.

Entrée libre Premier film de la

série, Voyage en Occident est un long-métrage

tout en bienveillance sur ces touristes d’origine chinoise qui n’ont que 10

jours pour visiter l’Europe. La réalisatrice Jill

Coulon a su capter les interrogations et les réflexions de ces voyageurs du

bout du monde avec humour et intelligence. En partenariat avec la plateforme Les Yeux doc. À voir

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

