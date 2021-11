Savigneux Cinéma Rex de Montbrison Loire, Savigneux (Projection-débat) du film “Une fois que tu sais” Cinéma Rex de Montbrison Savigneux Catégories d’évènement: Loire

Savigneux

(Projection-débat) du film “Une fois que tu sais” Cinéma Rex de Montbrison, 2 décembre 2021, Savigneux. (Projection-débat) du film “Une fois que tu sais”

Cinéma Rex de Montbrison, le jeudi 2 décembre à 20:00

Le film “Une fois que tu sais” d’Emmanuel Cappellin, sur l’effondrement de notre société thermo-industrielle, demande à ne pas être laissé sans débat. Il est d’ailleurs accompagné d’un livret et de diverses formations spécialement conçues pour ceux qui le proposent au public. Ce sera donc l’occasion d’un échange plus que jamais nécessaire sur les chocs à venir et la façon de les préparer. En savoir plus sur le film : [[https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/](https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/)](https://www.nourfilms.com/cinema-independant/une-fois-que-tu-sais/) organisé par Montbrison-Forez en transition, au Rex de Montbrison. Cinéma Rex de Montbrison 10 Av. Charles de Gaulle, 42600 Montbrison Savigneux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Savigneux Autres Lieu Cinéma Rex de Montbrison Adresse 10 Av. Charles de Gaulle, 42600 Montbrison Ville Savigneux lieuville Cinéma Rex de Montbrison Savigneux