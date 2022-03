Projection-Débat du film “Un Jour sur Terre” Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Centre Censier Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-Débat du film “Un Jour sur Terre” Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Centre Censier, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 18h30 à 21h00

gratuit

CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Nouvelle Paris 3. CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Nouvelle Paris 3. Au programme : Un Jour sur Terre d’Alastair Fothergill & Mark Linfield, suivi d’un débat.

Synopsis :

Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images d’une beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Centre Censier 13 rue Santeuil Paris 75005 Contact : info@cinefac.fr http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=402 http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://twitter.com/CineFac Cinéma

