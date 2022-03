Projection-Débat du film Un Jour sur Terre, de Alastair Fothergill, Mark Linfield Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Paris Catégorie d’évènement: Paris

CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Nouvelle Paris 3. **Au programme :** _Un Jour sur Terre_ d’Alastair Fothergill & Mark Linfield, suivi d’un débat. **Synopsis :** Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images d’une beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète. **Mercredi 13 avril 2022, à 18H30** Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Centre Censier 13 rue Santeuil 75005 Paris Métro Censier-Daubenton **Amphi B** Entrée gratuite, réservation conseillée : [Info et réservation](http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=402)

