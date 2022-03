Projection-débat du film “The best of enemies” et pot convivial Centre la Maison du Bas Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat du film “The best of enemies” et pot convivial Centre la Maison du Bas Belleville, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 18h30 à 21h30

gratuit

Dans le cadre de la « Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme », la Compagnie les Rêves Fous présente le film “The best of enemies”. Elle se bat pour les droits civiques des noirs américains, il est un leader du Ku Klux Klan. Ils vont devoir collaborer et coprésider des réunions sur l’intégration d’enfants noirs dans l’école des blancs de leur ville. Cette rencontre va changer leurs vies.Le film est basé sur une histoire vraie qui s’est déroulée dans une ville du Sud des États-Unis au début des années 70. Centre la Maison du Bas Belleville 17 rue de Pali Kao Paris 75020 Contact : lesrevesfous@hotmail.com Date complète :

2022-03-19T18:30:00+01:00_2022-03-19T21:30:00+01:00

