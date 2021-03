Paris Centre social CAF Annam Paris Projection-débat du film Remember the titans Centre social CAF Annam Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre social CAF Annam, le mercredi 31 mars à 13:30

En Virginie, le football américain est roi. En 1971, les exploits de l’équipe du campus font la gloire de la petite ville d’Alexandria. Lorsque la commission scolaire locale est obligée d’intégrer la population noire au lycée, jusque-là réservé aux Blancs, les oppositions sont violentes. Herman Boone, un Noir, est nommé entraîneur principal de l’équipe des Titans du lycée Williams. A ce poste, il devient le supérieur de Yoast, un Blanc. Contre toute attente, les deux hommes s’entendent à merveille et feront de cette équipe un modèle de tolérance.

Entrée libre

Centre social CAF Annam 4 Rue d'Annam, 75020 Paris

2021-03-31T13:30:00 2021-03-31T17:30:00

