Dans le cadre du cycle de projections de documentaires

Quartiers lointains, seront présentés à la bibliothèque Andrée Chedid cinq films abordant les thèmes du déplacement, de l’exil, de l’ailleurs.

Midnight Traveler est

le quatrième film de la série. Lorsque les talibans

mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan Fazili est forcé de

prendre la fuite avec sa femme et ses deux jeunes filles. Saisissant leur

parcours incertain à l’aide de trois smartphones, Fazili montre le danger et le

désespoir auxquels sont confrontés les réfugiés demandeurs d’asile mais aussi

l’immense amour qui les lie à leur famille. Entrée libre Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

