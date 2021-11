Projection/débat du film La répétition La Parole Errante, 17 novembre 2021, Montreuil.

La Parole Errante, le mercredi 17 novembre à 19:00

Nous vous invitons à la projection du film de Jules Dassin La Répétition (The Rehearsal, 1974) en VO (anglais) ce mercredi 17 novembre à 19h00 à la Parole Errante, pour l’anniversaire de l’occupation étudiante de l’Ecole Polytechnique d’Athènes qui conduisit à la chute de la dictature des colonels en Grèce. Il s’agit d’un documentaire romancé sous la forme de la répétition d’un spectacle qui retrace la rébellion des étudiant.e.s de Polytechnique à Athènes en 1973 contre la junte fasciste des colonels. Cet élan de révolte signa le début de la fin pour les colonels, contraints à laisser le pouvoir le 24 juillet 1974. Pour saluer l’importance de cette lutte, venez nombreux et nombreuses à l’évènement. Entrée à prix libre. Un bar solidaire se tiendra après la projection. Initiative des étudiant-e-s, travailleurs et travailleuses grec.que.s à Paris * Petit retour en arrière : En 1967 les chars de l’armée grecque envahirent le cœur d’Athènes. Les Colonels de l’armée grecque firent un coup d’État qui inaugura la « dictature des Colonels », elle dura 7 ans. Du 13 au 17 novembre 1973, des groupes d’étudiant.e.s occupèrent l’École Polytechnique d’Athènes et mirent en place la Radio des étudiant.e.es libres, pour faire appel à tous et toutes les citoyen.ne.s de rejoindre le mouvement et exiger la démission des colonels. Le 17 novembre, un char blindé pénètre dans l’Ecole polytechnique, le bilan des morts s’élève à 24 personnes.

prix libre

un film de 1974 de Jules Dassin

La Parole Errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil



2021-11-17T19:00:00 2021-11-17T22:30:00