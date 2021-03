Paris Centre social et culturel La Maison du Bas Belleville Paris Projection-débat du film La couleur des sentiments Centre social et culturel La Maison du Bas Belleville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre social et culturel La Maison du Bas Belleville, le vendredi 26 mars à 17:30

Le film est organisé autour de l’enquête menée par une jeune Sudiste aux Etats-Unis, au début des années 60, décidée à rendre justice aux bonnes, ces femmes afro-américaines qui font tourner les ménages de la bourgeoisie de Jackson, Mississippi.. Elle collecte leurs histoires pour l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T17:30:00 2021-03-26T20:30:00

