Projection-débat du film « Géographie Humaine » de Claire Simon à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle de projections de documentaires

Quartiers lointains, seront présentés à la bibliothèque Andrée Chedid cinq films abordant les thèmes du déplacement, de l’exil, de l’ailleurs.

Entrée libre

Troisième film de la

série. Géographie humaine dresse un portrait

documentaire de la gare du Nord. On y passe, on la traverse, qu’on vienne de

banlieue, de province ou de l’étranger. C’est un voyage immobile dans la Gare

du Nord en compagnie de l’ami Simon Mérabet, varois d’origine algérienne.

Rencontres éphémères où chacun nous parle de sa vie en quelques mots avant de

prendre son train et de disparaître. En partenariat avec la plateforme Les yeux Doc.

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

© Les Yeux Doc