Projection-débat du film « Fuocoammare, par-delà Lampedusa » de Gianfranco Rosi à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Le mardi 17 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du temps fort « L’automne de la science » qui a pour fil rouge « L’eau dans tous ses états », la bibliothèque propose une projection-débat du film « Fuocoammare, par delà Lampedusa » de Gianfranco Rosi. En fin de séance, le public pourra échanger avec Antoine Gaudin, maitre de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Paris 3 – Sorbonne nouvelle.

Entrée libre

Samuele a

12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et

chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui

parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la

traverser pour rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les

autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement

symbolique de l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de

migrants en quête de liberté. Gianfranco Rosi a reçu le Lion d’Or à Venise en 2013 pour ce film documentaire. Il a choisi de montrer la réalité sans mise en scène, mais avec des images très fortes. Rosi, qui tourne seul avec sa caméra, sculpte des images d’une splendeur tellurique (les ciels plombés, camaïeux de couleurs hivernales) qui lorgnent souvent vers un imaginaire de fiction.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Fuocoammare