CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Université. Au programme : Edgar Morin, journal d'une vie de Jean-Michel Djian, suivi d'un débat avec le réalisateur. Synopsis :

Savant protéiforme et épicurien exubérant, Edgar Morin est probablement l’une des synthèses intellectuelles les plus abouties du XXème siècle. Ce « Journal d’une vie » en est la preuve. Car derrière la figure humaniste qui s’en dégage, et à l’occasion de son Centenaire en 2021, l’autour de «La pensée complexe » réussit ici le tour de force de donner une leçon de vie à celles et ceux qui pensent, agissent, veulent affronter l’incertitude, dépasser les frontières, disciplinaires, géographiques, retrouver la préoccupation première du vivant sur terre. Celle de l’Homme en particulier. Mercredi 30 mars 2022 à 18H30

Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie

4 Place Jussieu 75005 Paris

Amphi Herpin

Métro Jussieu Entrée gratuite, réservation conseillée. Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu Paris 75005 Contact : info@cinefac.fr http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=409 http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://twitter.com/CineFac Cinéma

