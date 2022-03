Projection-Débat du film Edgar Morin, journal d’une vie, de Jean-Michel Djian Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Université. **Au programme :** _Edgar Morin, journal d’une vie_ de Jean-Michel Djian, suivi d’un débat avec le réalisateur. **Synopsis :** Savant protéiforme et épicurien exubérant, Edgar Morin est probablement l’une des synthèses intellectuelles les plus abouties du XXème siècle. Ce « Journal d’une vie » en est la preuve. Car derrière la figure humaniste qui s’en dégage, et à l’occasion de son Centenaire en 2021, l’autour de «La pensée complexe » réussit ici le tour de force de donner une leçon de vie à celles et ceux qui pensent, agissent, veulent affronter l’incertitude, dépasser les frontières, disciplinaires, géographiques, retrouver la préoccupation première du vivant sur terre. Celle de l’Homme en particulier. **Mercredi 30 mars 2022 à 18H30** Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris **Amphi Herpin** Métro Jussieu Entrée gratuite, réservation conseillée. [Info et réservation](http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=409)

Projection-Débat du film Edgar Morin, journal d'une vie, de Jean-Michel Djian, le mercredi 30 Mars 2022, à 18H30, à Jussieu. Entrée gratuite.

