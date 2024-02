Projection débat du film documentaire « Tous dehors ! » Salle Roz-Avel Saint-Pabu, vendredi 29 mars 2024.

Projection débat du film documentaire « Tous dehors ! » Salle Roz-Avel Saint-Pabu Finistère

En présence de la réalisatrice Anne Jochum.

Tous dehors ! est un documentaire qui propose une immersion dans le monde de l’Enfance par des séquences d’observation de l’enfant dans sa déambulation, son exploration en jeu libre, ses interactions et ses expériences avec le monde du vivant et de la Nature. En alternance à ces séquences, des professionnels alertent sur les enjeux de la construction et du développement de l’enfant, aujourd’hui fragilisés par la sédentarité en intérieur.

Ces nouveaux comportements pourraient en effet sévèrement impacter la santé et le psychisme, et à plus long terme la cohésion sociale.

Prendre conscience que le vivant est notre bien commun à tous, devrait nous pousser à des expériences multiples et variées dans la Nature, même en milieu urbain.

Au final, (re)connectons l’enfant au vivant pour son développement et également pour le soin de tous… .

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Salle Roz-Avel Rue Roz Avel

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne contact@maisondesabers.fr

