Médiathèque Michel Crépeau, le mardi 5 avril à 18:30

A Paris, c’est dans le XVIIIe arrondissement que Françoise-Hélène Jourda, architecte, réalise la réhabilitation de la Halle Pajol, ancienne gare de fret SNCF, dans un profond lifting écologique. Laissé un temps à l’abandon, le bâtiment est aujourd’hui l’emblème d’une rénovation exemplaire et redonne vie au quartier de La Chapelle, l’un des plus populaires du nord-est de la capitale. De plus c’est la plus grande centrale photovoltaïque en milieu urbain de France. Le développement durable reste l’objectif affiché de son travail d’architecte et d’enseignante. Projection-débat en présence de Mélanie Faugouin, architecte urbaniste ayant travaillé sur cette réhabilitation en tant que chef de projet.

ENTRÉE LIBRE

2022-04-05T18:30:00 2022-04-05T20:30:00

