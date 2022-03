Projection-débat du Film documentaire Les yeux en Amande – Cie Les Rêves fous Lycée d’Alembert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lycée d’Alembert, le lundi 21 mars à 10:00

Les jeunes témoignent des processus qui mènent à la discrimination : phénomènes de groupes, préjugés, influence des médias, peurs, rapports de pouvoir… Entre vraies et fausse interviews, métaphores poétiques et visuelles, les fonctionnements humains se profilent face aux spectateurs à travers la sagesse authentique de ces jeunes… Le film a été réalisé par la Compagnie les rêves fous, avec le soutien de la Fondation Paris Habitat / la DILCRAH / la DRAC / la Mairie du XXe.

Entrée libre

Ce film citoyen a été réalisé à partir d’interviews de jeunes gens de 16 à 22 ans et d’un sociologue, chercheur au CNRS, afin de contribuer à la lutte contre les discriminations Lycée d’Alembert 22 Sente des Dorées Paris Quartier d’Amérique

2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T12:00:00

