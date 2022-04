Projection-débat du film documentaire “Les Âmes Fortes de l’Âge Fragile” Cinéville Parc Lann, 6 avril 2022, Tréhuinec.

Projection-débat du film documentaire “Les Âmes Fortes de l’Âge Fragile”

Cinéville Parc Lann, le mercredi 6 avril à 18:45

**6 MOIS D’IMMERSION DANS UN EHPAD** « Les Âmes Fortes de l’Âge Fragile » est un documentaire événementiel, authentique, éclairant, sur la fin de vie de nos ‘Vieux’ en établissements. Et sur le difficile quotidien de leurs soignants et aidants. Ce film, sensible, original et poignant est le fruit d’un projet unique et exceptionnel qui a nécessité plus de 2 ans de travail, et 6 mois de tournage en totale immersion et en toute liberté dans un Ehpad d’Île-de-France. Le documentaire est fondé sur l’immersion dans la vie quotidienne de 2 personnages principaux, 2 “centres de gravité”, 2 “guides”, 2 narratrices: Valérie, 54 ans, infirmière coordinatrice de l’établissement, et Jeanine, truculente résidente de 95 ans, mascotte de l’Ehpad … Autour d’elles gravite une constellation de personnages secondaires : des résidents et soignants, hauts en couleur et attachants.

Réalisateur Loïck Coriou et la société de production Viewniverse Studio, en partenariat avec la Fondation Mutualia Grand-Ouest

Cinéville Parc Lann Rue Aristide Boucicaut, 56000 Vannes Tréhuinec Nord – Ménimur Morbihan



