Projection-débat du film “BIGGER THAN US” CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet, 19 mai 2022, Gif-sur-Yvette.

Projection-débat du film “BIGGER THAN US”

CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet, le jeudi 19 mai à 12:00

BIGGER THAN US est un documentaire sur les idées et surtout les actes d’une génération qui, aux quatre coins du monde, s’engage physiquement sur les lignes de front que sont l’urgence climatique, la crise migratoire, la sécurité alimentaire, l’extrême pauvreté, l’effondrement démocratique… Agés de 18 à 25 ans, les activistes qui témoignent dans ce film, incarnent un rapport au monde totalement nouveau, ils ont la rage de vivre et d’en découdre et la lucidité de celles et ceux qui n’ont rien à perdre. **La projection du film sera suivie d’un débat entre le public, la réalisatrice et deux activistes-protagonistes du documentaire, pour un dialogue de pair à pair avec la jeunesse qui s’engage.**

Entrée libre et gratuite, sur inscription

CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T14:30:00