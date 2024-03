Projection-débat du documentaire « Spirale » l’Institut National Universitaire Champollion Albi, mercredi 20 mars 2024.

Projection-débat du documentaire « Spirale » Ce documentaire de la réalisatrice Neus Viala traite des Centres de Rétention Administratifs et de leurs conditions de vie, et particulièrement celui de Cornebarrieu, près de Toulouse. Mercredi 20 mars, 18h00 l’Institut National Universitaire Champollion

Ce documentaire de la réalisatrice Neus Viala traite des Centres de Rétention Administratifs et de leurs conditions de vie, et particulièrement celui de Cornebarrieu, près de Toulouse.

À l’issue de ce film, un débat sera organisé en présence de la réalisatrice. Il sera animé par Jean-Pierre Cremoux (Ami du Monde Diplomatique, membre du Cercle des voisins). Divers intervenants viendront éclairer et enrichir le débat par leurs recherches et expériences :

Sébastien Nadot, ancien parlementaire qui intervient dans le film, membre de la Ligue internationale des Droits de l’Homme

Alban Damery, juriste de la CIMADE de Cornebarrieu

Annalisa Lendaro, chargée de recherches en sociologie politique au CNRS qui travaille sur la politique migratoire française et ses dispositifs de contrôle.

l’Institut National Universitaire Champollion 81012 Albi cedex 09 Albi 81000 Tarn Occitanie

