PROJECTION-DÉBAT : "DU BAISER AU BÉBÉ" Salle des Fêtes, Rembercourt-aux-Pots Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne

2022-03-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-26

Rembercourt-Sommaisne Meuse Rembercourt-Sommaisne Projection organisée par le relais petite enfance du centre intercommunal d’action sociale de la Codecom de l’Aire à l’Argonne dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance (19-26 mars), en partenariat avec le Département de la Meuse, la CAF, la MSA et les bibliothèques du territoire. La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec des professionnels de la PMI. Des animateurs pourront garder les enfants de 5 à 12 ans dans la salle intergénérationnelle de Rembercourt-aux-Pots. Inscription obligatoire. petite-enfance@cc-aireargonne.fr +33 3 29 75 00 68 Salle des Fêtes, Rembercourt-aux-Pots Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne

