Projection-débat : Documentaire « Je ne suis pas chinetoque »

Le samedi 16 mars 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

« Chinetoque », « ching chang chong », « canard laqué », « face de citron » : les Français d’origine asiatique subissent ces insultes dès la cour de l’école. Renvoyés à leur couleur de peau, désignés comme un seul groupe, leurs histoires et parcours familiaux si différents sont souvent ignorés.

Ces stéréotypes raciaux profondément

ancrés dans la société, la journaliste Émilie Tran Nguyen y a été confrontée.

Née d’une mère française d’origine algérienne et d’un père vietnamien, Émilie a

grandi à Clermont-Ferrand, où ses parents tenaient un restaurant asiatique. Une

triple culture qui n’a pas toujours été simple à appréhender.

En enquêtant jusque dans sa propre

famille, Émilie a voulu comprendre comment on en était arrivé là, comprendre

pourquoi les premières générations ont si longtemps gardé le silence. Raconté à

la première personne, alternant images d’archives, témoignages et séquences en

immersion auprès des principaux concernés, ce film retrace la fabrique de ces

stéréotypes dans l’imaginaire français, pour déconstruire et agir.

La projection sera suivie d’un

échange avec :

Jessica Bagic, réalisatrice

Émilie Tran Nguyen, journaliste

Kitty Space, drag queen

Simeng Wang, sociologue et chargée de

recherche au CNRS

Dans le cadre de la 7e édition de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Mairie du 13e arrondissement

Je ne suis pas chinetoque