Paris Museum national d'Histoire Naturelle île de France, Paris Projection-débat // Des fraises pour le renard Museum national d’Histoire Naturelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Projection-débat // Des fraises pour le renard Museum national d’Histoire Naturelle, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 14h à 15h45

gratuit

Parce que la science se partage et s’apprécie à tous les âges, Pariscience a concocté une programmation afin de découvrir sur grand écran des aventures scientifiques et captivantes en famille. Une révolution se prépare : des agriculteurs fraternisent avec les renards et accueillent les mauvaises herbes. Alors que l’agriculture conventionnelle a cherché à éliminer cette nature dite « nuisible », d’autres l’apprivoisent. Et si les fermes sauvages annonçaient une nouvelle alliance des êtres humains avec la nature ? Un film réalisé par Thierry Robert. En partenariat avec INRAE. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

7, 10 : Jussieu (192m) 7 : Place Monge (321m)

Contact :Association Science et Télévision 0147271002 info@science-television.com https://pariscience.fr/ https://www.facebook.com/pariscience https://twitter.com/Pariscience0147271002 info@science-television.com Événements -> Festival / Cycle Ados;Cinéma;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-30T14:00:00+02:00_2021-10-30T15:45:00+02:00

© Le Cinquième Rêve

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Museum national d'Histoire Naturelle Adresse 57 rue Cuvier Ville Paris lieuville Museum national d'Histoire Naturelle Paris