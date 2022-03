Projection-débat Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto McNulty Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Centre Censier Paris Catégories d’évènement: île de France

Projection-débat Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto McNulty Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Centre Censier, 9 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 18h30 à 20h30

gratuit

CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de son cycle de projection-débat de film documentaire, Docs en Fac à Sorbonne Nouvelle Paris 3. Au programme : Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto McNulty, suivi d'un débat. Synopsis :

La rencontre entre l'actrice mythique Delphine Seyrig et l'artiste Carole Roussopoulos nous conduit au coeur du féminisme des années 1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s'engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d'humour.

La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste Carole Roussopoulos nous conduit au coeur du féminisme des années 1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d’humour. Mercredi 9 mars 2022 à 18H30

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Centre Censier

13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro Censier-Daubenton

Amphi B Entrée gratuite, réservation conseillée, passe vaccinal obligatoire Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 Centre Censier 13 rue de Sateuil Paris 75005 Contact : info@cinefac.fr http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=401 http://www.facebook.com/CineFac.NouveauxCinemas http://twitter.com/CineFac Cinéma

