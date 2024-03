PROJECTION-DÉBAT DE « LE DERNIER DES JUIFS » DE NOÉ DEBRÉ CGR Nanterre Coeur Université Nanterre, jeudi 21 mars 2024.

PROJECTION-DÉBAT DE « LE DERNIER DES JUIFS » DE NOÉ DEBRÉ Dans le cadre du Mois de l’égalité, le collectif de lutte contre l’antisémitisme de Nanterre convie à la projection du film « Le Dernier des Juifs » de Noé DEBRÉ, suivie d’un échange avec le réalisateur Jeudi 21 mars, 20h00 CGR Nanterre Coeur Université

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Synopsis du film :

Bellisha a 27 ans. Gringalet, nonchalant et immature, il est pourtant expert en krav-maga, très demandé sur le marché du travail et doté d’innombrables talents. Du moins c’est ce qu’il fait croire à sa mère Gisèle, chez qui il vit toujours, dans un HLM de cité. Elle sort de moins en moins et, après la disparition de la synagogue puis la fermeture de l’épicerie casher du coin, Gisèle s’inquiète pour l’avenir de son fils : ils sont les derniers juifs de la cité. Pour la rassurer et ne pas bouleverser cette vie insouciante qu’il aime tant, quel mensonge Bellisha va-t-il encore pouvoir inventer ?

Intervenantes :

Noé DEBRÉ, réalisateur du film

Milo LEVY-BRUHL, chercheur en philosophie politique à l’EHESS

Samuel LEJOYEUX, président de l’UEJF

l’association Coexister

Cette table-ronde sera animée par Eva TOUBOUL, maîtresse de conférence à l’Université de Paris Nanterre

L’accès à la séance est gratuite pour les personnels et étudiant·es de l’université sur inscription préalable. La séance est également accessible au public extérieur en réservant directement sa place auprès du cinéma.

CGR Nanterre Coeur Université 200 allée de Corse, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de l’Université Hauts-de-Seine Île-de-France