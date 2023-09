Projection-débat de films Moteur! Espace Jean Dame Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Le mardi 10 octobre 2023

de 18h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre de la semaine de la lutte contre les discriminations, l’association Moteur! et la Mairie de Paris proposent une soirée de projection-débat à l’Espace Jean Dame.

Les films projetés sont réalisés par des jeunes entre 14 et 22 ans qui ont participé au Concours Moteur!, qui consiste à réaliser une vidéo de 1min30 sur une personne inspirante. Les thèmes abordés via ces courts-métrages seront le handicap, l’orientation, sexuelle, l’identité de genre, le racisme et l’antisémitisme.

La projection sera ponctuée de débats, en présence de certain.e.s jeunes réalisateurs.trices et de George Pau-Langevin, Adjointe de la Défenseure des droits.

Espace Jean Dame 17 Rue Léopold Bellan 75002 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/soiree-projectiondebat-semaine-de-lutte-contre-les-discriminations

Lucas Marais