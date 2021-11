Dax Dax Dax, Landes Projection débat Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Projection débat Dax, 24 novembre 2021, Dax. Projection débat RDV Maison de la Barthe Allée du Bois de Boulogne Dax

2021-11-24 – 2021-11-24 RDV Maison de la Barthe Allée du Bois de Boulogne

Autour du film "Douce France". Dans le cadre du Festival AlimenTerre, pour une agriculture et une alimentation durables.

RDV Maison de la Barthe Allée du Bois de Boulogne Dax

