Pariscience présentera en première franaçaise, le documentaire du réalisateur oscarisé Alex Gibney : “Crazy, not insane” ! La psychiatre légiste Dorothy Otnow consacre sa vie à étudier la façon dont le cerveau est affecté par les traumatismes, notamment chez les personnes violentes. Pour comprendre pourquoi certains individus commettent des meurtres, ce film propose une immersion dans la tête de tueurs en série. La projection du documentaire sera suivie d’une discussion avec Alex Gibney, auteur et réalisateur du film. Événements -> Festival / Cycle Museum national d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier Paris 75005

